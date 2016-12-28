Франция

Защитник польского Заглембе и молодежной сборной Польши Ярослав Ях попал в сферу интересов французского Монпелье.

Стоит отметить, что 22-летний центрбек выступает за первую команду клуба из Любина с мая 2014 года, а его действующий контракт с Заглембе рассчитан до июня 2019 года.

По информации французского издания L’Équipe, Монпелье предложил представителю польской Экстраклассы за трансфер Яха 750 тыс. евро.

В то же время предполагается, что Заглембе хочет выручить от продажи защитника молодежной сборной Польши минимум 1 млн евро.

В текущем сезоне Ях отыграл за Заглембе во всех турнирах 21 матч, отметившись 1 голом и 1 ассистом.