Франция

Полузащитник французского ПСЖ Хесе попал в сферу интересов грандов европейского футбола.

Напомним, что 23-летний вингер присоединился к парижанам летом, заключив 5-летний контракт.

Однако испанцу пока не удается застолбить за собой место в основном составе команды Унаи Эмери. Поэтому в ПСЖ не исключают трансфер воспитанника мадридского Реала уже в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Хесе может вернуться в испанскую Примеры и присоединиться к Лас Пальмасу, однако канарский клуб не способен удовлетворить финансовые аппетиты форварда ПСЖ.

Предполагается, что заинтересованность в услугах Хесе проявляют три ведущих клуба Старого Света — итальянские Милан и Рома, а также английский Ливерпуль.

В текущем сезоне испанец отыграл за ПСЖ во всех турнирах 14 матчей, отметившись 2 голами.