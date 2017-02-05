Франция

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер желает видеть в Париже полузащитника Арсенала Месута Езила.

Дракслер зимой перебрался из Вольфсбурга в ПСЖ. Контракт же Езила с Арсеналом истекает в конце следующего сезона и немец пока что еще не подписал новый договор.

"Не знаю, почему так мало немцев покидают Бундеслигу. Она все еще привлекательна для немцев", — цитирует Дракслера Sky Sports.

"Решил приехать сюда, чтобы иметь опыт работы за рубежом. Посоветую ли я немцам переезжать в Лигу 1. Да, определенно".

"Из сборной Германии я хотел бы видеть в ПСЖ Месута Езила", — сказал немец.