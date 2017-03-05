Франция

Крупно обыграв Лорьян на выезде, Марсель еще ближе подобрался к зоне Лиги Европы, а Тулуза свой шанс упустила.

Зона Лиги чемпионов для Марселя уже недосягаема, однако за путевку в еврокубки провансальцы еще поборются. Один из четырех мячей, похоронивших Лорьян, записал на свой счет Димитри Пайет, пополнивший ряды Олимпика зимой.

Лорьян — Марсель 1:4

Голы: Муканджо, 73 — Роландо, 6, Пайет, 19, Товен, 53, Сансон, 56.

Лорьян: Лекомт — Коффи, Пейберне, Туре (Беллуго, 60), Ле Гофф — Марво, Вакасо, Гендузи — Жанно (Филиппото, 60), Альядьер (Муканджо, 66), Варис.

Марсель: Пеле — Сакаи, Сертич, Роландо, Бедимо — Замбо, Ванкюр, Сансон — Товен (Сарр, 62), Кабелля (Дория, 75), Пайет (Д'Жие, 68).

Предупреждения: Туре, Пейберне — Ванкюр.