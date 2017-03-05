Крупно обыграв Лорьян на выезде, Марсель еще ближе подобрался к зоне Лиги Европы, а Тулуза свой шанс упустила.
ДИМИТРИ ПАЙЕТ, ZEENEWS
05 марта 2017, 19:20
Зона Лиги чемпионов для Марселя уже недосягаема, однако за путевку в еврокубки провансальцы еще поборются. Один из четырех мячей, похоронивших Лорьян, записал на свой счет Димитри Пайет, пополнивший ряды Олимпика зимой.
Лорьян — Марсель 1:4
Голы: Муканджо, 73 — Роландо, 6, Пайет, 19, Товен, 53, Сансон, 56.
Лорьян: Лекомт — Коффи, Пейберне, Туре (Беллуго, 60), Ле Гофф — Марво, Вакасо, Гендузи — Жанно (Филиппото, 60), Альядьер (Муканджо, 66), Варис.
Марсель: Пеле — Сакаи, Сертич, Роландо, Бедимо — Замбо, Ванкюр, Сансон — Товен (Сарр, 62), Кабелля (Дория, 75), Пайет (Д'Жие, 68).
Предупреждения: Туре, Пейберне — Ванкюр.
Тулуза — Лилль 1:1
Голы: Жюльен, 30 — Бензия, 80.
Тулуза: Ляфонт — Яго, Диоп, Жюльен, Мубандже — Сомалия, Бодигер — Жан (Нинков, 88), Трехо, Брайтвайт (Тойвонен, 90) — Делор (Силла, 77).
Лилль: Энияма — Корчия, Баша, Сумаоро, Берия — Шека (Ботек, 72), Амаду — Эль-Гази, Биссума (Рони Лопеш, 46), де Превиль — Эдер.
Предупреждения: Яго, Ляфонт — Эдер, Энияма.
На 84-й минуте Врайтвайт не реализовал пенальти.