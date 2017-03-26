Полузащитник Лиона Корентен Толиссо опроверг информацию о том, что он собирается присоединиться к Ювентусу по завершению текущего сезона.
Корентен Толиссо, Getty Images
26 марта 2017, 15:21
Толиссо является ключевой фигурой в структуре игры своей команды, его потрясающая форма в текущем сезоне привела к интересу со стороны Ювенуста.
Итальянские источники сообщали о том, что переговоры Старой Синьоры по Корентену находятся на продвинутой стадии, и Юве предложил футболисту четырехлетний контракт.
Однако сам француз опроверг эти слухи и связал свое будущее с Лионом.
"Я ничего не подписывал с Ювентусом", — цитирует футболиста L'Equipe.
"Мой контракт с Лионом рассчитан до 2020 года, это должно ответить на все вопросы касательно того останусь ли я в команде на следующий сезон".
В этом сезоне 22-летний полузащитник сыграл за Ткачей 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.