В товарищеском матче Франция обыграла Англию со счетом 3:2, хотя почти тайм играла в меньшинстве после удаления Рафаэля Варана.

Хавбек Трехцветных Манчестер Юнайтед Поль Погба провел отличный поединок, раз за разом оставляя не у дел оппонентов. Предлагаем вам наиболее яркие моменты игры Поля в нижеприведенном видео.

 

Paul #Pogba vs England | First 30 minutes. 👀🔥🔥 . . . . . Follow @manutdfrance for more! 🔴 . . .

Публикация от Manchester United (🇫🇷/🇬🇧) (@manutdfrance)

Записать на свой счет гол или результативную передачу Погба не удалось. За французов забивали Самуэль Умтити, Джибриль Сидибе и Усман Дембеле (с паса Килиана Мбаппе), а у англичан дважды отличился Харри Кейн (один пас отдал Райан Бертранд).