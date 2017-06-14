Франция

Полузащитник сборной Франции Поль Погба продемонстрировал, почему Манчестер Юнайтед заплатил за него 104 млн евро Ювентусу.

В товарищеском матче Франция обыграла Англию со счетом 3:2, хотя почти тайм играла в меньшинстве после удаления Рафаэля Варана.

Хавбек Трехцветных Манчестер Юнайтед Поль Погба провел отличный поединок, раз за разом оставляя не у дел оппонентов. Предлагаем вам наиболее яркие моменты игры Поля в нижеприведенном видео.

Записать на свой счет гол или результативную передачу Погба не удалось. За французов забивали Самуэль Умтити, Джибриль Сидибе и Усман Дембеле (с паса Килиана Мбаппе), а у англичан дважды отличился Харри Кейн (один пас отдал Райан Бертранд).