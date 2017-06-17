Франция

Нападающий Монако Килиан Мбаппе провел встречу с руководством клуба.

Килиан Мбаппе провел встречу с генеральным директором Монако Вадимом Васильевым и сообщил, что хочет подписать контракт с Реалом этим летом или же спустя один год.

Также 18-летний талант согласен провести еще один сезон в Монако, чтобы присоединиться к составу Реала более опытным игроком, сообщает ABC.es.

Мбаппе ранее неоднократно заявлял о симпатиях к мадридскому клубу и о том, что является поклонником Бланкос с детства.

Стоит отметить, что мадридский клуб следит за Мбаппе еще с тех пор, как игроку было 14 лет.