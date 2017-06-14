Франция

Нападающий Монако и сборной Франции Килиан Мбаппе не исключает, что летом все-таки покинет чемпиона Франции.

Несмотря на то, что Монако заявил, что, по договоренности с Килианом Мбаппе, клуб будет отвечать отказом на любые предложения продать форварда уже этим летом, сам футболист все-таки не исключает возможности смены команды.

"Прежде всего я должен обсудить все возможные варианты со своей семьей, — сообщил в микс-зоне после товарищеского матча Франция – Англия 18-летний нападающий. – Кроме того, у меня действующий контракт с Монако, поэтому решающее слово принадлежит клубу. Сейчас много пишут в газетах об интересе к моей персоне, но я уже давно не читаю газет. Что же касается о желании Реала приобрести меня, то это для меня не новость. Мадридский клуб проявлял ко мне интерес еще когда мне было 14 лет".

На Мбаппе, который в сезоне-2016/2017 провел за Монако во всех турнирах 44 матча, в которых забил 26 мячей, и дважды сыграл за сборную Франции, претендуют Реал, Арсенал, ПСЖ и Ливерпуль, не считая еще доброго десятка клубов, проявлявших к нему интерес.