Франция

Нападающий монегасков Килиан Мбаппе продолжит свою карьеру в Париже.

Столичный клуб, наконец, согласовал все детали сделки по 18-летнему вундеркинду.

Как сообщает Sky Sports, Мбаппе перейдет в ПСЖ на правах сезонной аренды с обязательством выкупа следующим летом за 180 млн евро.

Также источник сообщает, что ни один из игроков парижан в сделке задействован не будет.

Провернуть полноценный трансфер Килиана нынешним летом ПСЖ не может, так как подобный ход навлек бы на клуб проблемы, связанные с несоблюдением финансового Fair Play.

Сделка между парижанами и монегасками будет официально завершена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Монако уже подыскал себе форварда на замену Килиану.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 8 результативных передач во всех турнирах.