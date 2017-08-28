Нападающий монегасков Килиан Мбаппе продолжит свою карьеру в Париже.
Килиан Мбаппе, Getty Images
28 августа 2017, 06:22
Столичный клуб, наконец, согласовал все детали сделки по 18-летнему вундеркинду.
Как сообщает Sky Sports, Мбаппе перейдет в ПСЖ на правах сезонной аренды с обязательством выкупа следующим летом за 180 млн евро.
Также источник сообщает, что ни один из игроков парижан в сделке задействован не будет.
Провернуть полноценный трансфер Килиана нынешним летом ПСЖ не может, так как подобный ход навлек бы на клуб проблемы, связанные с несоблюдением финансового Fair Play.
Сделка между парижанами и монегасками будет официально завершена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Монако уже подыскал себе форварда на замену Килиану.
В прошлом сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 8 результативных передач во всех турнирах.