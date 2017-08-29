Франция

Лацио принял предложение Монако по нападающему Бальде Кейта в 30 миллионов евро плюс бонусы.

Монако выиграл борьбу у Ювентуса, Интера, Милана и Наполи за Бальде Кейта, предложив Лацио за нападающего 30 миллионов евро плюс бонусы в зависимости от выступлений футболиста – сообщает Sky Italia.

В последнее время Кейта не тренировался с "орлами", предоставив медицинский сертификат, рекомендующий ему избегать физических нагрузок по состоянию здоровья.

Бальде Кейта заменит в составе чемпиона Франции Килиана Мбаппе, который в ближайшее время должен перейти в ПСЖ.