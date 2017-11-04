Франция

В матче 12-го тура французской Лиги 1 Монако дома разгромил Генгам со счетом 6:0.

Монако все еще не может рассчитывать на своего лучшего бомбардира Радамеля Фалькао, у которого травма бедра, и место колумбийца на острие занял Гвидо Карильо.

Именно аргентинец и положил начало разгрому на 10-й минуте матча, когда здорово выпрыгнул в штрафной и ударом головой замкнул подачу Алмами Туре. На 27-й минуте Туре отдал еще одну результативную передачу, на этот раз ассистировав Адаме Траоре — 2:0.

На этом команда Леонарду Жардима не стала останавливаться и до свистка на перерыв забила еще дважды — сначала Кейта Бальде пробил в пустые ворота после передачи Рони Лопеша, а затем Фабиньо реализовал пенальти, назначенный за фол против Карильо.

В конце второго тайма своими вторыми голами в матче отметились Траоре, которому снова ассистировал Туре, и Карильо, снова переправив мяч в сетку ударом головой с подачи Геззаля.

Таким образом, Монако продолжает погоню за ПСЖ, набрав после 12 матчей 28 очков и отставая от первого места на четыре очка. Для Генгама это поражение стало шестым в сезоне и с 14 очками они опустились на 13-ю позицию.

Монако — Генгам 6:0

Голы: Карильо, 10, 78, Траоре, 27, 76, Кейта, 36, Фабиньо, 45+1 (пенальти)

Монако: Субашич (Бенальо, 46) — Туре, Глик, Раджи, Жорже — Тилеманс, Фабиньо — Рони Лопеш (Геззаль, 77), Траоре, Кейта (Боскилья, 80) — Карильо

Генгам: Йонссон — Мартинс, Кербра, Эбоа Эбоа, Табану (Ребошу, 46) — До — Диалло (Бриан, 46), Бла — Коко (Фири, 79), Тюрам, Камара

Предупреждения: Туре — До