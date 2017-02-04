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Боруссия Д — РБ Лейпциг 1:0
Гол: Обамеянг, 35

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер (Пасслак, 85) — Вайгль — Дурм, Дембеле (Пулишич, 61), Геррейру (Гинтер, 76), Ройс — Обамеянг

РБ Лейпциг: Гулаши — Бернардо, Орбан, Комппер, Халстенберг – Кайзер (Мартинес, 80), Хедира (Упамекано, 66), Ильзанкер, Кейта — Юрари, Зельке (Берк, 73)

Предупреждения: Обамеянг – Бернардо, Упамекано, Комппер