Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Д — Бавария (1:3).
Фото: twitter.com/BVB
04 ноября 2017, 22:02
Бавария на выезде одолела дортмундскую Боруссию.
Боруссия Д — Бавария 1:3
Голы: Бартра, 88 — Роббен, 17, Левандовски, 37, Алаба, 67
Боруссия Д: Бюрки — Бартра, Папастатопулос (Тольян, 42), Топрак, Шмельцер — Вайгль — Кагава (Гётце, 68), Кастро — Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг, Пулишич
Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 74) — Алькантара, Мартинес (Руди, 81) — Роббен, Родригес (Видаль, 84), Коман — Левандовски
Предупреждения: Шмельцер, Топрак — Алаба, Мартинес.