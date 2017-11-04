Бавария на выезде одолела дортмундскую Боруссию. 

Боруссия Д — Бавария 1:3
Голы: Бартра, 88 — Роббен, 17, Левандовски, 37, Алаба, 67

Боруссия Д: Бюрки — Бартра, Папастатопулос (Тольян, 42), Топрак, Шмельцер — Вайгль — Кагава (Гётце, 68), Кастро — Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг, Пулишич

Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 74) — Алькантара, Мартинес (Руди, 81) — Роббен, Родригес (Видаль, 84), Коман — Левандовски

Предупреждения: Шмельцер, Топрак — Алаба, Мартинес.