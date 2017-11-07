Германия

Полузащитник Баварии Артуро Видаль показал крутой трюк на тренировке мюнхенской команды.

Чилийский полузащитник мюнхенской Баварии Артуро Видаль показал, что он умеет не только ломать игру соперника и созидать атаки из глубины.

На тренировке своей команды Видаль, находясь за воротами, отправил мяч в сетку рабоной с правой ноги, придав мячу необычное вращение.

Kann man mal so machen, @kingarturo23! 👌😜 Wer eurer Freunde könnte auch so ein Tor machen? 😉 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/p3brzLU8jr — FC Bayern München (@FCBayern) November 6, 2017

В текущем сезоне 30-летний Видаль провел за Баварию 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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