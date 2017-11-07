Полузащитник Баварии Артуро Видаль показал крутой трюк на тренировке мюнхенской команды.
Артуро Видаль, Getty Images
07 ноября 2017, 21:19
Чилийский полузащитник мюнхенской Баварии Артуро Видаль показал, что он умеет не только ломать игру соперника и созидать атаки из глубины.
На тренировке своей команды Видаль, находясь за воротами, отправил мяч в сетку рабоной с правой ноги, придав мячу необычное вращение.
В текущем сезоне 30-летний Видаль провел за Баварию 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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