Чилийский полузащитник мюнхенской Баварии Артуро Видаль показал, что он умеет не только ломать игру соперника и созидать атаки из глубины.

На тренировке своей команды Видаль, находясь за воротами, отправил мяч в сетку рабоной с правой ноги, придав мячу необычное вращение.

В текущем сезоне 30-летний Видаль провел за Баварию 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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