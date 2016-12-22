Италия

Фиалки желают, чтобы форвард Федерико Бернардески защищал цвета клуба и после 2019 года.

Недавно Фиорентина продлила контракт со своим главным бомбардиром, Николой Калиничем. Сalciomercato.com утверждает, что теперь Фиалки работают над тем, чтобы сохранить у себя игрока сборной Италии Федерико Бернардески.

Издание сообщает, что спортивный директор Фиорентины Панталео Корвино встретился с агентом Бернардески, Джузеппе Боццо. Стороны обсуждают новый контракт форварда, в котором предусмотрено увеличение заработной платы. Сейчас Федерико зарабатывает "всего лишь" 1 млн евро за сезон.

Также ожидается, что в соглашении будет прописана клаусула нападающего. Она будет действовать лишь для итальянских команд. СМИ приписывали интерес к Бернардески Интеру, Милану, Ювентусу и Наполи.

Нынешний контракт Федерико рассчитан до 2019 года.