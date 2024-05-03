Фіорентина вдома переграла Брюгге. Двічі команда Вінченцо Італьяно виходила вперед і двічі колектив Нікі Хаєна його зрівнював. 

Втім, ближче до завершення матчу переможним голом відмітився М'Бала Нзола. Також Рафаель Оньєдіка отримав червону картку. 

Фіорентина — Брюгге 3:2 

Голи: Соттіль, 5, Белотті, 37, Нзола, 90 — Ванакен,17, Тіаго, 63 

Фіорентина: Террачано — Додо, Мартінес, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопес, 70), Бонавентура (Барак, 88) — Гонсалес, Бельтран (Іконе, 70), Соттіль (Куаме, 52)  — Белотті (Нзола, 88) 

Брюгге: Якерс — Саббе, Спілеерс (Ордоньєс, 90), Мехеле, Маєр — Скуращ (Нільсен, 65), Одой (Баланта, 90), Оньєдіка, Ютгла (Ветлесен, 79) — Ванакен — Тіаго 

Попередження: Гонсалес, Мартінес — Оньєдіка, Якерс 

Видалення: Оньєдіка 