Завершився перший півфінальний матч Ліги конференцій.
Фіорентина - Брюгге, Getty Images
03 травня 2024, 00:28
Фіорентина вдома переграла Брюгге. Двічі команда Вінченцо Італьяно виходила вперед і двічі колектив Нікі Хаєна його зрівнював.
Втім, ближче до завершення матчу переможним голом відмітився М'Бала Нзола. Також Рафаель Оньєдіка отримав червону картку.
Фіорентина — Брюгге 3:2
Голи: Соттіль, 5, Белотті, 37, Нзола, 90 — Ванакен,17, Тіаго, 63
Фіорентина: Террачано — Додо, Мартінес, Раньєрі, Бірагі — Мело (Лопес, 70), Бонавентура (Барак, 88) — Гонсалес, Бельтран (Іконе, 70), Соттіль (Куаме, 52) — Белотті (Нзола, 88)
Брюгге: Якерс — Саббе, Спілеерс (Ордоньєс, 90), Мехеле, Маєр — Скуращ (Нільсен, 65), Одой (Баланта, 90), Оньєдіка, Ютгла (Ветлесен, 79) — Ванакен — Тіаго
Попередження: Гонсалес, Мартінес — Оньєдіка, Якерс
Видалення: Оньєдіка