Италия

Бразильский атакующий хавбек Старой Синьоры Эрнанес со дня на день станет футболистом китайского клуба Хэбэй Чайна Форчун.

Вчера сообщалось о том, что китайский клуб еще толком не сумел договориться по трансферу Эрнанеса из туринского Ювентуса.

Китайский клуб якобы должен был заплатить 10 млн евро Ювентусу, а хавбеку предложить двухлетний контракт с зарплатой в 8 млн евро/сезон.

Однако, как сообщает издание La Gazetta dello Sport, в течение нескольких дней Хэбэй Чайна Форчун все-таки оформить переход игрока из Старой Синьоры.

Что касается финансовой стороны договора, то бьянко-нери получат за трансфер своего игрока девять миллионов евро, и еще два миллиона в качестве бонусов. Эрнанес, в свою очередь, подпишет контракт, согласно которому, он будет получать порядка 6-7 миллионов евро/год.

В новой команде, Эрнанес может воссоединиться с не менее известными игроками в лице Лавесси и Жервиньо.

Таким образом, в случае перехода, Юве отобьет практически всю сумму, потраченную на Эрнанеса летом 2015 года. Тогда, руководство бьянко-нери выложило за бразильца 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Эрнанеса 1 гол в 10 матчах Серии А.