Италия

Джозеф Ли, агент полузащитника Интера Эрнанеса заверил, что его клиент пока что не так уж близок к отъезду в Поднебесную.

Вчера Sky Sport Italia заявил, что Эрнанес практически согласовал переход в Хэбэй Чайна Форчун.

Китайский клуб якобы должен был заплатить 10 млн евро Ювентусу, а хавбеку предложить двухлетний контракт с зарплатой в 8 млн евро/сезон.

"Я не знаю, как продвигаются переговоры между двумя клубами, но могу сказать, что у нас на данный момент нет никаких договоренностей с Хэбэем", — заверил Ли.

"Для Эрнанеса важно играть, все равно, где – в Ювентусе, Китае или другом месте. То, что он не попал в заявку на ЛЧ, не назвать положительным знаком".

"Если Ювентус договорится о сделке с китайским клубом и нас устроит предложение, то тогда переезд в эту страну вполне возможен".

В нынешнем сезоне на счету Эрнанеса 1 гол в 10 матчах Серии А.