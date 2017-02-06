Италия

Нападающий Милана Карлос Бакка якобы повздорил с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

Бакка в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Милана. Однако Карлос то и дело не может найти общий язык с тренером Дьяволов Винченцо Монтеллой, который возглавил команду летом.

В воскресенье Милан потерпел третье кряду поражение в Серии А, на этот раз – от Сампдории. Бакка за 15 минут до концовки встречи был заменен на Джанлуку Лападулу.

Когда Карлоса меняли, он выкрикнул: "Почему всегда я?". К слову, колумбиец получил предупреждение во время матча за несогласие с арбитром.

"Я ничего не видел", — заявил Винченцо Монтелла после матча.

"Однако если игрок, которого меняют, несчастлив – то, наверное, ему стоит искать проблему в себе, а не тренере. Лучше спрашивайте Карлоса, чем он там недоволен".

Бакка забил 8 голов в 16 поединках Серии А, в которых выходил в основе.