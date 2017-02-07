Италия

Наставник Старой Синьоры Массимилиано Аллегри решил не прибегать к услугам Джорджо Кьеллини и Клаудио Маркизио в завтрашнем поединке чемпионата против Кротоне.

Уже завтра действующий чемпион Италии туринский Ювентус проведет перенесенный поединок 18-го тура Серии А против дебютанта чемпионата Кротоне. Как сообщает международное издание Goal.com, алленаторе бьянко-нери Массимилиано Аллегри решил оставить в Турине двух исполнителей своей команды — Джорджо Кьеллини и Клаудио Маркизио.

Сообщается, что такое решение главный тренер Ювентуса принял в связи с недавним поединком в Дерби Италии против Интера (1:0), который, несомненно, отобрал достаточно сил у всей команды. Также, существует информация, согласно которой Хуан Куадрадо начнет встречу с Кротоне со скамейки запасных.

"Я буду придерживаться все той же схемы 4-2-3-1. Единственные изменения будут касаться исключительно некоторых футболистов".

"Кьеллини должен получить право на отдых. У меня имеются хорошие варианты в центре защиты, так как из Кубка Африканских Наций вернулся Бенатья, а Барцальи наконец-то оправился от гриппа".

"Что касается Маркизио, то он не полетел с нами на эту игру из-за болей в спине, которые его мучали на протяжении последних двух дней. Однако это вовсе не удивительно, учитывая его травму, которую он залечивал несколько месяцев".

"Марко Пьяца, тем временем, может начать игру со стартового свистка. Он и Дибала способны выйти с первых минут в завтрашней встрече", — резюмировал Аллегри.

Напомним, что на данный момент бьянко-нери являются лидерами турнирной таблицы Серии А — в активе Старой Синьоры 54 балла после 22-х сыгранных туров. Что касается Кротоне, то новичок чемпионата располагается на предпоследней, 19-й строке, Серии А — в копилке Пифагорейцев лишь 13 зачетных пунктов.