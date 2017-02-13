Италия

Голкипер Тулузы Альбан Ляфон может сменить в воротах Лацио Федерико Маркетти.

Контракт нынешнего первого номера Лацио, Федерико Маркетти, действует до лета 2018 года.

Calciomercato.it сообщает, что голкипер может покинуть клуб, а поэтому Орлы уже занялись поиском замены.

Сообщается, что клуб рассматривает кандидатуры Пьеррика Кроса из Црвены Звезды, Маттиа Перина из Дженоа или запасного вратаря Ювентуса Нето.

Кроме того, Football Italia информирует о том, что спортивный директор Лацио Ильи Таре также изучает голкипера Тулузы Альбана Ляфона, которого СМИ называют не иначе, как "новый Доннарумма". Стоит отметить, что "новый Доннарумма" на месяц и 2 дня старше собственно, вратаря Милана.

Сезон 2015/2016 Ляфон начинал как 5-й голкипер Тулузы, однако череда неудачных результатов заставила тренера Доминика Аррибаже обратиться к услугам тогда еще 16-летнего вратаря.

Стоит отметить, что Альбан стал самым молодым вратарем, дебютировавшим в Лиге 1. На тот момент ему было 16 лет и 10 месяцев.

В нынешней кампании на счету Ляфона все 25 матчей в Лиге 1.