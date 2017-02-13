Италия

Левый защитник Вольфсбурга Рикардо Родригес стал на шаг ближе к Интеру.

Corriere dello Sport информирует о том, что в Милане прошла встреча представителя швейцарского защитника Волков Джанлуки ди Доменико с функционером нероадзурри Пьеро Аузилио.

В контракте у футболиста прописана сумма отступных — 22 миллиона евро. Судя по всему, в Интере готовы заплатить за фуллбека такие деньги, потому осталось лишь договориться о личных условиях с самим Родригесом.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник сыграл 22 матча, забил 2 гола и отдал столько же ассистов. Кроме того, на счету у футболиста гол в 45-ти матчах за национальную команду.