Италия

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич гордится тем, что теперь является игроком Старой Синьоры, хотя ему и не хватает римского солнца.

Пьянич выступал за Рому с 2011 по 2016 год. Перед началом этого сезона Миралем согласился на довольно противоречивый переход в стан конкурента римлян – Ювентус. Старая Синьора активировала клаусулу боснийца, поэтому трансфер мог не состояться только если бы от него отказался сам Миралем.

"Мне нравится Турин, я понемногу к нему привыкаю", — заявил Пьянич.

"Мне не хватает римского солнца, тут немного холоднее, но ты к этому приспосабливаешься".

"Я хорошо поладил с Пауло Дибалой, Гонсало Игуаином, Марко Пьяцой и Сами Хедирой. Мы всегда вместе. Отлично находиться с ними, ведь это настоящие чемпионы, которые показывают, что являются сильнейшими в Италии".

"Играть за Ювентус – большая честь".

Также Пьяничу задали вопрос о нынешней форме Ромы и голевых подвигах его соотечественника Эдина Джеко.

"Рома показывает более атакующий футбол, чем Ювентус, она сражается до конца. Голы Джеко сильно помогают Роме, из-за них мы будем в напряжении до конца сезона. Надеюсь, мы справимся. Думаю, будет отличный компромисс, если мы станем чемпионами, а Джеко – лучшим бомбардиром!"

В нынешней кампании на счету Пьянича 19 матчей (5 голов и 5 ассистов) в Серии А.