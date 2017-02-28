Италия

Защитник Наполи Калиду Кулибали заинтересовал миланский Интер.

Как иформирует Corriere dello Sport, летом нерадзурри хотят приобрести сильного защитника. В список потенциальных новичков ранее попали игроки Ромы и Лацио Костас Манолас и Стефан де Врей соответственно.

Издание отмечает, что теперь в этом списке есть и имя центрбека Наполи Калиду Кулибали.

Интеру будет крайне непросто договориться с неаполитанцами по поводу перехода 25-летнего игрока, ведь он недавно продлил контракт с клубом до лета 2021 года.

Ожидается, что Наполи может потребовать за Калиду около 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел за Наполи 18 матчей в Серии А и забил 1 гол.