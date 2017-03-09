Италия

Нападающий Кальяри Виктор Ибарбо находится на продвинутой стадии переговоров с японским клубом Саган Тосу.

Ибарбо вернулся в Кальяри в январе этого года после того, как его аренда в Панатинаикосе была досрочно завершена.

Островитяне намерены расстаться с колумбийцем, и, как сообщает Sky Sport Italia, 26-летний нападающий находится на продвинутой стадии переговоров с клубом японской Джей-лиги Саган Тосу, который возглавляет бывший тренер Кальяри Массимо Фиккаденти.

В этом сезоне Ибарбо лишь трижды появлялся на поле в матчах Серии А, отыграв в общей сложности 35 минут.