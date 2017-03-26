Италия

Экс-игрок Милана и Ювентуса Андреа Пирло вспомнил о выступлениях в Серии А.

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло вспомнил об обстоятельствах, которые вынудили его перейти из Милана в Ювентус.

"Я не скучаю по этому. Я выиграл все, что можно было и играл в трех крупнейших клубах Италии. У меня было десять фантастических лет в Милане, мы победили в Лиге Чемпионов, брали Скудетто и имели невероятный состав", — вспоминает Пирло.

"То же самое было и на протяжении четырех лет в Юве. Я был счастлив, что стал частью возрождения этого клуба", — признался игрок.

"У меня были проблемы с Аллегри в Милане, потому что я выбыл на четыре месяца. Когда я вернулся, команда играла хорошо и было сложно изменить формацию. Милан взял Скудетто. В конце сезоне мой контракт истек и спустя 10 лет я решил что настало время перемен, ведь я нуждался в новом вызове. И я перешел в Ювентус".

"Я не думаю, что после ухода из Милана у меня начался регресс в карьере. Я ощущал, что я по прежнему топовый игрок, поэтому я присоединился к Ювентусу с большой мотивацией. Я знал, что команда провела несколько неудачных сезонов. Но у них был новый стадион, отличное руководство и желание вернуться на топ-уровень в Италии и Европе", — рассказал Пирло.

Стоит отметить, что Андреа Пирло продолжает свои выступления в MLS и в стартовавшем сезоне сыграл три матча за Нью-Йорк Сити.