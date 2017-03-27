Италия

Если тренер Интера Стефано Пьоли не продлит контракт с нерадзурри, его будут рады видеть во Флоренции.

Твердое решение Паулу Соузы покинуть летом Фиорентину, вынудило боссов Фиалок приступить к поиску нового тренера команды.

В шорт-листе флорентийского клуба находятся Эусебио Ди Франческо (Сассуоло) и Марко Джампаоло (Сампдория), однако они, если верить сообщениям итальянской прессы, не прочь продлить контракты со своими нынешними работодателями.

А вот у третьего потенциального кандидата, тренера Интера Стефано Пьоли, продолжение работы на Джузеппе Меацца под большим вопросом. Боссы Змей уже объявили, что Пьоли будет уволен, если Интер не получит путевку в Лигу чемпионов, а все идет именно к этому. Поэтому Пьоли автоматически становится приоритетом для Фиорентины.