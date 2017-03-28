Италия

Старая Синьора может стать главным претендентом на приобретение вингера Фиорентины Федерико Бернардески.

Недавно в СМИ появлялась информация о том, что Федерико отказывается продлевать свой контракт с Фиорентиной. Таким образом, клуб может быть вынужден продать футболиста в ближайшее время.

Ранее главным фаворитом на покупку Бернардески считался Интер, но сейчас Tuttosport сообщает, что Ювентус приложит максимум усилий для того, чтобы обогнать Нерадзурри в гонке за вингера.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Федерико в 25 миллионов евро.

Текущее соглашение футболиста с Фиалками рассчитано до 2019 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за Фиорентину 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.