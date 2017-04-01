Италия

Полузащитник Фиорентины Федерико Бернардески намерен трудиться на тренировках также, как и Криштиану Роналду.

Лидер Фиорентины Федерико Бернардески рассчитывает набрать форму, чтобы помочь команде в заключительной части сезона.

"Я пытаюсь восстановиться как можно скорее, потому что я хочу быть на поле в оставшихся матчах чемпионата. Моя травма лодыжки забрала много времени, и я даже не поехал в сборную. Я зол, потому что меня там не был. Но я рад, что новое поколение сборной растет", — сказал Бернардески.

"В прошлом сезоне я учился играть на непривычной для себя позиции и научился многим вещам. Я работал каждый день, узнавал что-то новое и результат пришел".

"Моя цель — расти каждый день, ведь мне есть еще в чем прогрессировать. Я не должен отвлекаться от футбола, а думать каждый день об упорной работе. Нужно быть машиной, я вдохновлен Криштиану Роналду, который построил свой талант благодаря труду, а не Месси, у которого талант дан Богом", — признался игрок Фиорентины.

Стоит отметить, что летом на игрока будет много претендентов, в числе которых и Ювентус.