Італія

Нападник Ліверпуля прагне знову виступати за туринський клуб і згоден на зниження зарплати.

Нападник Ліверпуля Федеріко К’єза виявив велике бажання повернутися до Ювентуса. Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, заради переходу до стану "старої синьйори" 28-річний італієць готовий піти на фінансові жертви та погодитися на менший оклад, ніж його теперішня зарплата у шість мільйонів євро на рік.

К’єза залишив туринців та перебрався до Англії влітку 2024 року, проте зараз розглядає варіант із поверненням на батьківщину. У поточному сезоні хавбек узяв участь у 21 матчі в усіх турнірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та три результативні передачі.

Діючий контракт гравця з Ліверпулем розрахований до літа 2028 року. На даний момент портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 18 мільйонів євро.

Найближчий матч Ювентус проведе 17 січня проти Кальярі, але переговори щодо трансферу італійця можуть затягнутися до кінця січня.