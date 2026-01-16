Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 15 січня 2025 року.
Комо — Мілан, Getty Images
16 січня 2026, 07:23
Мілан у перенесеному матчі 16 туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Комо (3:1).
Команда Сеска Фабрегаса відкрила рахунок на десятій хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначився Марк-Олівер Кемпф, проте перед перервою Крістіан Пулішич зрівняв цифри на табло, реалізувавши пенальті.
На початку другого тайму Адрієн Рабьо вивів "россонері" вперед, а на 88 хвилині французький хавбек оформив дубль.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Комо — Мілан у рамках 16-го туру італійської Серії А-2025/26:
Комо — Мілан 1:3
Голи: Кемпф 10 – К. Нкунку 45+1 (пен), Рабьо 55, 88.
Комо: Бютез, ван дер Бремпт, Рамон, Кемпф (Дієго Карлос 46), А. Морено (Серхі Роберто 76), Перроне, Да Кунья (Какере 60), Войвода (Кюн 66), Пас, Батуріна (Родрігес 60), Дувікас.
Мілан: Маньян, Габбія, Де Вінтер, Томорі, Салемакерс (Атекаме 86), Модрич (Яшарі 86), Фофана (Річчі 70), Рабіо, Бартезагі, Леау (Лофтус-Чік 70), К. Нкунку (Фюллькруг 63).
Попередження: Рамон.