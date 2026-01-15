18-річний нападник Марселя Робініо Ваз став гравцем Роми. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Йдеться про повноцінний трансфер. За інформацією ЗМІ, перехід французького форварда обійшовся Ромі у 22 мільйони євро. Контракт із гравцем розрахований на чотири з половиною роки — до літа 2030 року. У новій команді Робініо Ваз виступатиме під 78-м номером.

У поточному сезоні нападник має у своєму активі 4 голи та 2 результативні передачі в 19 матчах у всіх турнірах. Ваз грає на позиції центрфорварда та стане прямим конкурентом українця Артема Довбика за місце в основному складі команди Джан П’єро Гасперіні. Також на його рахунку 4 забиті м’ячі в 13 поєдинках за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій.

Нагадаємо, що напередодні Рома припинила виступи в Кубку Італії, вилетівши на стадії 1/8 фіналу після домашньої поразки від Торіно з рахунком 2:3.