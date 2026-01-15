Італія 15 січня 2026, 17:31 Рома офіційно оголосила про трансфер юного нападника 18-річний Робініо Ваз підписав контракт із римським клубом до 2030 року. Робініо Ваз, пресслужба ФК Рома 15 січня 2026, 17:31 18-річний нападник Марселя Робініо Ваз став гравцем Роми. Про це повідомила пресслужба італійського клубу. Йдеться про повноцінний трансфер. За інформацією ЗМІ, перехід французького форварда обійшовся Ромі у 22 мільйони євро. Контракт із гравцем розрахований на чотири з половиною роки — до літа 2030 року. У новій команді Робініо Ваз виступатиме під 78-м номером. Benvenuto a Roma, Robinio! 🐺💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/PkfQJw4lxM — AS Roma (@OfficialASRoma) January 14, 2026 У поточному сезоні нападник має у своєму активі 4 голи та 2 результативні передачі в 19 матчах у всіх турнірах. Ваз грає на позиції центрфорварда та стане прямим конкурентом українця Артема Довбика за місце в основному складі команди Джан П’єро Гасперіні. Також на його рахунку 4 забиті м’ячі в 13 поєдинках за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій. Нагадаємо, що напередодні Рома припинила виступи в Кубку Італії, вилетівши на стадії 1/8 фіналу після домашньої поразки від Торіно з рахунком 2:3. Сергій Владиченко Football.ua всі статті автора Люди Робініо Ваз Команди Марсель Рома Джерела ФК Рома Facebook