Италия

Football.ua представляет, как будет выглядеть сборная Италии в 2020 году.

Итальянский футбол, оказавшийся с 2006 года в жестком кризисе, начинает возвращать утраченные позиции. Если успешное выступление "скуадры адзурры" на Евро-2012 базировалось преимущественно на игре ветеранов, то сегодняшняя "национале" омолаживается стремительными темпами – к примеру, в недавнем товарищеском матче с Нидерландами за "национале" дебютировало сразу пятеро игроков. На "сапоге" подросло талантливое поколение, в чем не последнюю роль сыграл подъем таких самобытных команд, как Сассуоло образца прошлого сезона и нынешняя Аталанта. Еще один повод для гордости – работа школы Милана, восполняющего нехватку приглашенных звезд собственными воспитанниками.

Представим, как будет выглядеть сборная Италии в 2020 году, когда со сцены уйдут последние триумфаторы ЧМ-2006, Буффон, Барцальи и Де Росси. Разумеется, иные даже весьма одаренные игроки могут по разным причинам остановиться в развитии, вспомнить хотя бы Марко Росси либо Алессио Черчи. Верное и другое: на Апеннинах в норме футбольное долгожительство, так что 29-летний Леонардо Бонуччи вполне способен еще 5-6 лет оставаться лидером итальянской защиты. Тем не менее, наш предмет разговора – игроки возрастом до 25 лет, у которых еще есть пространство для роста. Модулем выберем популярный нынче в Италии 4-3-3, но собравшуюся команду легко перестроить и на игру в три защитника.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма (18 лет, Милан). Самый перспективный голкипер мира, наследник славы великого Буффона, один из наиболее желанных лотов на трансферном рынке для английских и испанских толстосумов. Джиджо имеет феноменальные природные данные, его длинные руки подобны лопастям мельницы, останавливающим всё, что летит в ворота. Доннарумме свойственна неординарная для его лет уверенность – увы, она подвела его в матче с Пескарой, когда миланский вундеркинд пропустил мяч под ногой. Что же, подобным образом ляпал и Буффон, а талантов 99-го номера это не отменяет – в конце концов, Доннарумма лидирует среди вратарей чемпионатов топ-5 по количеству сэйвов!

Альтернатива: Алекс Мерет (20 лет, СПАЛ, принадлежит Удинезе)

Центральные защитники

Алессио Романьоли (22 года, Милан). Еще один представитель Милана, на этот раз – наследник Алессандро Несты, в честь которого Романьоли носит на спине число 13. Отсутствие впечатляющих габаритов он, как и кумир, восполняет быстротой принятия решения и отточенностью действий. По сравнению с предыдущим сезоном Алессио стал куда хладнокровнее, теперь это зрелый игрок, лидер обороны "россонери". В будущем он обещает вырасти в топ-футболиста.

Даниэле Ругани (22 года, Ювентус). Свой талант подрастает в Юве. Пока что Ругани тяжело пробиться в основу сквозь матерое трио Барцальи-Бонуччи-Кьеллини, но свое время на поле Даниэле получает, да и вызовы в сборную Италии – показатель доверия. По манере игры Ругани схож с Романьоли, только ювентиец еще спокойнее и корректнее. К "бьянконери" летом присоединяется еще один талантливейший центрбек Кальдара, чья связка с Ругани обеспечит преемственность в обороне Ювентуса.

Альтернатива: Маттиа Кальдара (22 года, Аталанта, принадлежит Ювентусу), Алекс Феррари (22 года, Верона)

Правый защитник

Давиде Дзаппакоста (24 года, Торино). Второй туринский клуб – еще один рассадник перспективных футболистов, недаром экс-наставник "гранатовых" Джампьеро Вентура сейчас тренирует "скуадру адзурру". Дзаппакоста, будем откровенны, не вырастет в суперзвезду, зато игроком основы "национале" является уже сейчас. Это быстрый и старательный фланговик, который может как играть крайнего защитника, так и закрыть весь фланг при модуле с тремя центрбеками. Роль Дзаппакосты – подносчик снарядов, и с ней он справляется.

Альтернатива: Андреа Конти (23 года, Аталанта)

Левый защитник

Леонардо Спинаццола (24 года, Аталанта). Аналог Дзаппакосты, только слева – впрочем, Спинаццола универсален и может закрыть любую из бровок. Леонардо, пожалуй, чуть более сильный игрок, его скорость и умение прорваться по флангу – один из козырей сенсационной Аталанты. Для менее вертикального футбола подойдет Де Шильо, краек более оборонительного плана, к тому же отдающие тонкие передачи.

Альтернатива: Маттиа Де Шильо (24 года, Милан)

Центральные полузащитники

Марко Верратти (24 года, ПСЖ). Наиболее известный из представленных футболистов. Верратти даже тяжело называть перспективным, так давно он на виду. Тем не менее, ему лишь 24 года. Именно Марко – лидер Италии будущего, мыслительный центр команды. Это просматривается уже сейчас, например, в матче с Албанией, когда через "совёнка" шла большая часть передач. Верратти любят сравнивать с Пирло, но это верно лишь отчасти: Марко, в отличие от легендарного Маэстро, предпочитает короткий и средний пас, и также больше работает в отборе. Лишь бы со здоровьем у Верратти всё было в порядке, травмы не обходят его стороной.

Мануэль Локателли (19 лет, Милан). В отличие от Пирло, Верратти органичнее смотрится не на позиции реджисты, находящемся перед линией обороны, а чуть выше. Лучшей же кандидатурой на место ближайшего к защитникам хавбека является еще один представитель миланских юниоров. Локателли получил место в основе "россонери" благодаря травме Монтоливо, и далеко не факт, что тот после восстановления не окажется на банке. Конечно, Мануэлю недостает хладнокровия, но оно придет со временем, а прекрасное видения поля и ошеломительный дальний удар есть у него уже сейчас, вспомните хотя бы его супергол Ювентусу.

Роберто Гальярдини (22 года, Интер). Как неистовый Гаттузо помогал утонченному Пирло, так и 165-сантиметровому Верратти требуется более мощный коллега по центру поля. Идеальный вариант – Гальярдини, зимой перешедший из Аталанты в Интер. Роберто, обладая впечатляющими габаритами, силен на втором этаже, хорош в отборе, но и техникой не обделен. Его можно назвать полузащитником типа box-to-box, вкладывающимся как в разрушение, так и в созидание.

Альтернатива: Марко Бенасси (22 года, Торино), Лоренцо Пеллегрини (20 лет, Сассуоло), Данило Катальди (22 года, Дженоа, принадлежит Лацио)

Правый нападающий

Доменико Берарди (22 года, Сассуоло). Один из наиболее ярких игроков нескольких предыдущих сезонов, достаточно вспомнить его покер и хет-трик в ворота Милана. Увы, сезон текущий оказался скомканным из-за травмы, но восстановившийся Берарди снова в деле: в недавних матчах с Ромой и Лацио он был одним из лучших. Есть надежда, что вскоре мы увидим прежнего Доменико – скоростного, непредсказуемого, умеющего как срезать угол для удара, так и выдать точнейший навес.

Альтернатива: Федерико Кьеза (19 лет, Фиорентина)

Левый нападающий

Федерико Бернардески (23 года, Фиорентина). Наиболее яркий талант "скуадры виолы". К левому флангу Бернардески относится условно, ему не составит труда занять как правую бровку, так и позицию в центре поля. Главная положительная черта Федерико – его нестандартные действия, умение создать голевой момент из ничего. Недостаток – отсутствие физической мощи, а также навыков игры в обороне. Тем не менее, игрок с такими скоростью, дриблингом и чувством момента будет желанным приобретением для топ-клубов.

Альтернатива: Федерико Ди Франческо (22 года, Болонья)

Центрфорвард

Андреа Белотти (23 года, Торино). Главное открытие сезона и претендент на звание лучшего бомбардира серии "А". Его кумир – Андрей Шевченко, почти тезка. Белотти имеет схожее с Шевой голевое чутье, отменно играет на втором этаже, не гнушается отходить в глубину поля, чтобы оттуда создавать атаки. Еще одно сходство: в матче с Палермо Андреа оформил хет-трик за 7 минут и 15 секунд, это самый быстрый хет-трик с 2000 года, когда Шевченко за 7 минут трижды огорчил Перуджу. Да, Белотти не назовешь гением футбола, его техника далека от идеала, и не факт, что ему удастся заиграть, покинув Торино. Зато этот форвард подкупает не столько забавным отмечанием голов (за что получил прозвище "gallo" — "петух"), сколько потрясающим настроем на игру и тотальной работой на команду.

Альтернатива: Андреа Петанья (21 год, Аталанта).