Италия

Полузащитник Баварии Дуглас Коста все ближе к трансферу в Ювентус.

Агент Дугласа Косты прибыл в Турин для переговоров со спортивным директором Ювентуса Беппе Мароттой. По данным Sky Sport Italia, стороны сошлись на зарплате в 6 млн евро за сезон для бразильца.

Для завершения сделки Ювентусу осталось договориться с Баварией. Мюнхенцы рассчитывают получить 50 млн евро, в то время, как Старая Синьора пока предлагает только 40. Предполагается, что Ювентус готов заплатить максимум 45 млн.

Интерес к Дугласу Косте также приписывали Зениту и Интеру, но сам футболист хочет перейти в Ювентус.

В нынешнем сезоне на счету Косты лишь 14 игр в основе за Баварию в Бундеслиге.