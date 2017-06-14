Италия

Полузащитник Милана Сусо может перейти в стан одного из конкурентов россо-нери по чемпионату.

Сусо зовут в Неаполь и Рим, Getty Images

Сусо зовут в Неаполь и Рим, Getty Images

Спортивный директор Ромы Мончи хочет подписать Сусо. Руководство Милана имеет также предложение от Наполи и назвало цену за своего игрока — 30 миллионов евро.

По мнению Мончи, Сусо стал бы отличным приобретением для нового тренера Ромы Эусебио Ди Франческо, который использует формацию 4-3-3.

Наполи уже делал предложение в 25 миллионов евро, которое было отклонено. В свою очередь, Рома намерена опередить Партенопеи и заполучить нужного футболиста.

Ранее Сусо заявлял о том, что хочет остаться в Милане.