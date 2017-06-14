Италия

Спортивный директор Ромы Рамон Мончи прокомментировал слухи об уходе Антонио Рюдигера и Мохаммеда Салаха.

Мончи отметил, что нет никаких шансов, что Рюдигер покинет Рому, но подтвердил интерес к Мохаммеду Салаху.

"Мы хотим предоставить тренеру конкурентный состав. Английские клубы интересуются Салахом и мы установим цену в зависимости от обстоятельств.

"По Рюдигеру нет никаких предложений и шансов на то, что он уйдет. Я уже говорил, что Рома — не супермаркет. Мы стартуем со второго места, которого мы добились и будем бороться за победу".

"Если кто-то уйдет, он должен быть адекватно заменен. Моя цель — не покупать игроков, но называть тех, которые могут подойти. Мы работаем с тренером и знаем, кого он хочет. Но не стоит в ближайшее время ожидать сюрпризов.

Стоит отметить, что Рома ведет борьбу с Наполи за подписание Сусо.