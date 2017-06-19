Италия

Форвард Лацио Бальде Кейта продолжит карьеру в Серии А.

Форвард Лацио Бальде Кейта достиг договоренности о личном контракте с Ювентусом. Об этом сообщает Football Italia.

22-летний игрок отклонил предложение Россонери и отказался обсуждать новый контракт с Лацио из-за интереса туринцев.

Отметим, сенегалец не имеет права свободно вести переговоры с другими клубами ранее чем за шесть месяцев до истечения договора с римлянами.

Контракт Кейта действует до июня 2018 года.

В прошедшем сезоне Кейта сыграл 34 матча, забив 16 голов и отдав 6 результативных передач.