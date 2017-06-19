Италия

Ювентус рассматривает правого защитника ПСЖ Сержа Орье в качестве замены Дани Алвесу, который собирается покинуть Турин.

Поскольку правый защитник Ювентуса Дани Алвес намерен перебраться в английскую Премьер-лигу, Старая Синьора намерена заменить его коллегой по амплуа Сержем Орье из ПСЖ.

Как сообщает Calciomercato.com, чемпион Италии уверен в квалификации Орье, однако определенные сомнения вызывает его скандальный характер, из-за которого он не так давно подвергся аресту, а в прошлом году испортил отношения с тогдашним тренером парижан Лораном Бланом, оскорбив его недвусмысленными намеками сексуального характера.

В сезоне-2016/2017 Орье провел за ПСЖ всего 29 матчей во всех турнирах, и вице-чемпион Франции с радостью расстанется с ним за 15 миллионов евро.