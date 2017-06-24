Италия

Защитник Ромы Костас Манолас и полузащитник римлян Леандро Паредес могут продолжить карьеру в России.

Возглавив Зенит, Роберто Манчини в первую очередь стал искать усиление в хорошо знакомой ему Серии А.

Как сообщает Sky Sport Italia, питерский клуб уже согласовал трансфер Маноласа, за который Рома получит 40 млн евро. Помимо этого, Зенит желает приобрести и Леандро Паредеса, и готов заплатить за аргентинца еще 30 млн евро.

Изначально Леандро имел множество вариантов в Европе. Видеть его в своем составе хотели Ювентус, дортмундская Боруссия и Ливерпуль. Тем не менее, на неделе агент Паредеса сообщил, что двойная сделка с Зенитом близка к заключению.

В завершившемся сезоне Манолас провел 33 матча в Серии А, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. На счету Паредеса 3 гола и 1 ассист в 27-ми встречах.