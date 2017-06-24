Италия

Старая Синьора не намерена удерживать в команде защитника Алекса Сандро.

В последнее время в прессе активно муссируются слухи касательно трансфера Алекса Сандро в Челси.

На первое 60-ти миллионное предложение Синих бьянко-нери ответили отказом, однако недавно англичане увеличили сумму и сделали запрос по игроку в размере 70-ти млн евро.

Как сообщает Metro, Ювентус готов принять предложение по бразильцу и отпустить его на Туманный Альбион. Издание отмечает, что дело остается именно за самим Алексом.

Действующее соглашение Сандро с Ювентусом рассчитано до лета 2020 года. В минувшем сезоне он провел за свою команду 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 ассистов.