Италия

Защитник Челси Сезар Аспиликуэта может оказаться в Ювентусе.

Сегодня стало известно, что Ювентус готов принять предложение по Алексу Сандро в размере 70 миллионов евро.

Теперь же Calciomercato.it, уверяет, что Синие раздумывают над тем, чтобы включить в сделку своего защитника Сезара Аспиликуэту.

При этом Пенсионеры еще и будут вынуждены доплатить.

Отметим, что в минувшем сезоне Аспиликуэта провел от свистка до свистка все матчи за Челси в АПЛ.