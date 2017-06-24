Защитник Челси Сезар Аспиликуэта может оказаться в Ювентусе.
Антонио Конте и Сезар Аспиликуэта, getty images
24 июня 2017, 22:46
Сегодня стало известно, что Ювентус готов принять предложение по Алексу Сандро в размере 70 миллионов евро.
Теперь же Calciomercato.it, уверяет, что Синие раздумывают над тем, чтобы включить в сделку своего защитника Сезара Аспиликуэту.
При этом Пенсионеры еще и будут вынуждены доплатить.
Отметим, что в минувшем сезоне Аспиликуэта провел от свистка до свистка все матчи за Челси в АПЛ.