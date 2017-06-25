Италия

Защитники Матео Дармиан и Матиа Де Шильо могут стать игроками Ювентуса.

Руководство туринского клуба согласно продать своего основного левого защитника Алекса Сандро в Челси за 70 млн евро.

На эти деньги в Юве уже намерены приобрести сразу две замену уходящему бразильцу. В стан Старой Синьоры могут перейти два универсальных фулбека, способных сыграть на любом из флангов защиты — Матео Дармиан и Матиа Де Шильо.

Манчестер Юнайтед желает получить за Дармиана около 20 млн евро. Де Шильо ранее заявил милану, что не будет продлевать контракт, который заканчивается летом 2018 года.