Италия

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма может расстаться со своим агентом и продлить контракт клубом.

Вчера появилась информация о том, что итальянский голкипер может расторгнуть контракт с агентством, возглавляемым Мино Райолой.

напомним, что в середине июня Доннарумма отклонил предложение Милана касательно продления действующего соглашения из-за давления со стороны Райолы, который повздорил с руководством Милана и теперь требует невероятного контракта для своего клиента.

По информации Quotidiano Sportivo и La Nazione, 18-летний вратарь уже определился, кто будет вести переговоры с Миланом, если он все же уволит Райолу. Место его агента займет отец — Альфонсо Доннарумма, или же агент-посредник из ФИФА, например Джованни Бранчини.