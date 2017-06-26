Италия

Голкипер Сальваторе Сиригу согласовал условия двухлетнего контракт с Торино.

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу близок к переходу в Торино на правах свободного агента.

30-летний Сиригу согласовал с Быками условия двухлетнего контракта, а во вторник, 27 июня, он пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Сиригу выступал за Севилью и Осасуну на правах аренды из ПСЖ, где пропустил 54 гола в 20 матчах Ла Лиги, сохранив свои ворота "сухими" один раз.