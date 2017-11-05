Италия

Наставник Челси может переехать из Лондона в Милан.

Главный тренер Челси Антонио Конте может возглавить Милан в зимнее трансферное окно. Также на этот пост претендует экс-наставник Баварии Карло Анчелотти.

Как сообщает Football Italia, владелец Челси Роман Абрамович недоволен работой итальянца.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер "россонери" Винченцо Монтелла может быть уволен, если его команда проиграет Сассуоло.

Матча 12-го тура Сассуоло — Милан состоится 5-го ноября и начнется в 21:45.