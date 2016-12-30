Испания

Нападающий Эспаньола Фелипе Кайседо в январе может покинуть Барселону.

Кайседо сейчас не проходит в основу Эспаньола, где в линии атаки есть такие игроки, как Лео Баптистао, Жерар Морено и Альваро Васкес.

На счету эквадорца в этом чемпионате лишь 3 выхода в основе и 1 гол.

"Если Кайседо скажет, что у него есть предложение, то мы его обязательно обсудим", — заявил спортдир Перекитос Хорди Лардин.

"Мы не хотим, чтобы наши игроки страдали. Если предложение будет приемлемым, то мы его рассмотрим. Но конкретных предложений пока что нет".

"Уверены, что Кайседо вновь наберет форму и начнет забивать голы", — сказал функционер.