Испания

Испанская Гранада взяла в аренду до конца сезона колумбийского форварда Шмелей Адриана Рамоса, который в летнее трансферное окно пополнит ряды китайского коллектива Чунцин Лифань.

Ранее сообщалось о том, что нападающий дортмундской Боруссии Адриан Рамос в ближайшие дни может стать партнером Артема Кравца в испанской Гранаде. Футболист, к слову, уже даже успел принять участие в тренировке Насридов.

Сегодня о сделке было объявлено официально — Адриан Рамос до конца текущего сезона будет защищать цвета Гранады, а уже после этого, в летнее трансферное окно отправиться играть в Поднебесную — в малоизвестный футбольный коллектив Чунцин Лифань, который принадлежит тем же владельцам, что и в Гранаде.

Адриан Рамос пополнил ряды Боруссии Дортмунд летом 2014 года, перейдя из берлинской Герты. За это время, форвард Шмелей успел провести за рурскую команду 52 поединка в которых отметился 13-ю забитыми мячами.

Информацию относительно трансфера Рамоса из Боруссии в Гранаду прокомментировал спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк — "Когда он подошел к нам этой зимой с желанием покинуть коллектив и переехать в Китай, мы все же решили удовлетворить его просьбу, так как это действительно отличное для него предложение. Мы хотели бы отблагодарить Рамоса за его приверженность к клубу и неотъемлемое желание бороться до самого конца. Мы желаем ему и его семье всего самого наилучшего в Испании и Китае", — гласит комментарий Цорка на официальном сайте Боруссии.

В нынешнем сезоне на счету Рамоса 2 гола и ассист в 7 матчах Бундеслиги (4 — в основе).