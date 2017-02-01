Испания

Гранада арендовала полузащитника Панатинаикоса Мубарака Вакасо.

26-летний ганец присоединился к последней команде Примеры на правах аренды до конца текущего сезона.

Гранада сможет выкупить Мубарака в конце сезона.

Первую половину сезона Вакасо провел в Панатинаикосе, сыграв 16 матчей и забив 1 гол во всех турнирах.

Ранее Вакасо выступал за Эльче, Вильярреал, Эспаньол, Рубин, Селтик и Лас Пальмас.

Сейчас Мубарак выступает на Кубке Африки в Габоне, где его сборная вышла в полуфинал.