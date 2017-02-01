Гранада арендовала полузащитника Панатинаикоса Мубарака Вакасо.
ФК Гранада
01 февраля 2017, 08:27
26-летний ганец присоединился к последней команде Примеры на правах аренды до конца текущего сезона.
Гранада сможет выкупить Мубарака в конце сезона.
Первую половину сезона Вакасо провел в Панатинаикосе, сыграв 16 матчей и забив 1 гол во всех турнирах.
Ранее Вакасо выступал за Эльче, Вильярреал, Эспаньол, Рубин, Селтик и Лас Пальмас.
Сейчас Мубарак выступает на Кубке Африки в Габоне, где его сборная вышла в полуфинал.