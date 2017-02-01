Испания

Леганес заполучил вингера Лас Пальмаса Набиля Эль Жара.

Леганес подписал контракт на 1,5 года с марокканцем.

Последние полтора года Эль Жар провел на Канарах, выступая за Лас Пальмас.

В текущем чемпионате он сыграл 12 матчей и забил 3 гола. С приходом в Лас Пальмас Алена Халиловича и Хесе Родригеса Эль Жар оказался лишним в островах.

Напомним, Леганес ведет борьбу за выживание, занимая в Примере спасительное 17-е место.

Эль Жар известен по выступлениям за Ливерпуль, ПАОК и Леванте.