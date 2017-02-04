Испания

Украинский нападающий Роман Зозуля все же может провести вторую часть сезона в Райо Вальекано.

Зозуля зимой пополнил ряды Райо на правах аренды. Фанаты клуба были против этого перехода, но он все же состоялся. Тем не менее, на следующий день Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельшики не могли смириться с переходом.

Проблема заключается для фанатов в том, что они считают Романа неонацистом из-за его фото с портретом Степана Бандеры, футболки с гербом Украины и поддержки украиской армии.

Зозуля пытался объяснить болельщикам, что на самом деле не является неонацистом, однако это не увенчалось успехом.

Football Espana сообщает, что Роман по-прежнему зарегистрирован как игрок Райо. Ему предложили вернуться в клуб и провести там остаток сезона.

В случае отказа Зозуля не сможет играть до конца чемпионата из-за того, что в нынешнем сезоне уже был заявлен за 3 разных команды.

У Романа есть время до понедельника, чтобы принять решение.

Впрочем, ранее сам Роман заявил, что не намерен возвращаться в команду с такими болельщиками.