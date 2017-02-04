Украинский нападающий Роман Зозуля все же может провести вторую часть сезона в Райо Вальекано.
РОМАН ЗОЗУЛЯ, ФОТО БОГДАНА ЗАЙЦА, FOOTBALL.UA
04 февраля 2017, 08:11
Зозуля зимой пополнил ряды Райо на правах аренды. Фанаты клуба были против этого перехода, но он все же состоялся. Тем не менее, на следующий день Райо вернул Романа обратно в Бетис, так как болельшики не могли смириться с переходом.
Проблема заключается для фанатов в том, что они считают Романа неонацистом из-за его фото с портретом Степана Бандеры, футболки с гербом Украины и поддержки украиской армии.
Зозуля пытался объяснить болельщикам, что на самом деле не является неонацистом, однако это не увенчалось успехом.
Football Espana сообщает, что Роман по-прежнему зарегистрирован как игрок Райо. Ему предложили вернуться в клуб и провести там остаток сезона.
В случае отказа Зозуля не сможет играть до конца чемпионата из-за того, что в нынешнем сезоне уже был заявлен за 3 разных команды.
У Романа есть время до понедельника, чтобы принять решение.
Впрочем, ранее сам Роман заявил, что не намерен возвращаться в команду с такими болельщиками.